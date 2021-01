Genoa e Lazio travolgono gli avversari, il Sassuolo pareggia al 94′ con Boga: i risultati dei match delle 15:00

Pomeriggio pieno si sorprese in Serie A, il Genoa travolge il Crotone grazie a Mattia Destro, la Lazio si prende la rivincita contro l’Atalanta e il Sassuolo nega i 3 punti al Cagliari. I singoli match nel dettaglio:

CROTONE 0-3 GENOA:

Il Genoa non intende fermare il proprio momento di forma dopo l’arrivo di Davide Ballardini in panchina. I liguri travolgono il Crotone grazie ad uno straordinario e ritrovato Mattia Destro, che rifila due reti al club calabrese. L’altro gol è opera di Lennart Czyborra.

ATALANTA 1-3 LAZIO:

Dopo la sconfitta in Coppa Italia, proprio contro i bergamaschi, quest’oggi i biancocelesti si prendono la rivincita al Gewiss Stadium. Dopo pochi minuti gli uomini di Simone Inzaghi vanno subito in vantaggio con Adam Marusic, al 51′ raddoppiano con Joaquin Correa e calano il tris all’82’ con Vedat Muriqi. Inutile la rete di Mario Pasalic al 79′.

CAGLIARI 1-1 SASSUOLO

Entrambe le squadre, in particolare in Cagliari, non stanno vivendo un bel periodo dettato da grandi risultati. I padroni di casa sbloccano il risultato al 75′ con Joao Pedro, ma negli ultimi minuti Jeremie Boga pareggia i conti e nega i tre punti ad Eusebio Di Francesco, che mancano da tanto tempo.