Sfuma un obiettivo azzurro del Napoli: infatti, il Napoli, all’inizio del mercato, era alla ricerca di un attaccante e aveva messo gli occhi su un profilo che Gattuso conosce bene.

Stiamo parlando di Patrick Cutrone, attaccante ex Fiorentina ed allenato da Gattuso al Milan, che era entrato nei radar di Giuntoli.

Ebbene, questo obiettivo è sfumato, in quanto il futuro di Cutrone non sarà in Italia, bensì in Spagna: infatti, l’attaccante scuola Milan andrà al Valencia e inizierà, dunque, una nuova avventura nella Liga.