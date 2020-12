Inter, problemi per Vidal! Conte potrebbe essere costretto a fare a meno del cileno contro il Napoli: le ultime

Nella sfida di campionato di sabato sera tra Inter e Bologna, il centrocampista nerazzurro, Arturo Vidal, è stato costretto a lasciare il campo per un problema fisico. In un comunicato ufficiale, pubblicato sul sito ufficiale dell’Inter si legge che l’ex Barcellona e Juventus tra le altre, soffre di un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Il problema, evidenziato oggi grazie alla risonanza magnetica, verrà monitorato giorno per giorno.

Per questo motivo, Antonio Conte, potrebbe essere costretto a fare a meno del cileno in occasione della sfida che vedrà la squadra lombarda sfidare il Napoli. Il match si terrà a San Siro il 16 dicembre nel turno infrasettimanale della Serie A.