Dal Portogallo – Il Benfica è su un gioiello del Napoli: i dettagli

Dall’emittente portoghese TVI24 arrivano voci di calciomercato che interessano anche il Napoli, in quanto il Benfica sembrerebbe intenzionato a mettere le mani su un talento azzurro.

Il calciatore in questione è Eljif Elmas, arrivato nell’estate del 2019 dal Fenerbache per 16 milioni di euro più bonus. Il Napoli non sembrerebbe intenzionato a cedere il talento macedone, per il quale chiede un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro, cifra troppo alta per i portoghesi.

Operazione molto difficile proprio per via del fatto che il Napoli difficilmente si priverà del suo “diamante“.