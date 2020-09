Enrico Preziosi, il presidente del Genoa, non ci sta e si difende dalle accuse delle ultime ore da parte dei media e dei tifosi, genoani e non. La notizia del focolaio è un danno per il Genoa, che ha sospeso gli allenamenti fino a data da destinarsi.

Il presidente del Grifone, che ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha ribadito che non è stata commessa alcuna leggerezza da parte della società, ma che, anzi, tutte le regole e i protocolli sono stati rispettati alla perfezione. Questa la sua spiegazione:

“Noi abbiamo seguito alla lettera le disposizioni del protocollo prima di andare a Napoli. Oggi abbiamo fatto nuovi tamponi a tutti i membri del club, domani sapremo i risultati e dal responso ci muoveremo di conseguenza”.