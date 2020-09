Il Napoli potrebbe sbloccare le cessioni da un fedelissimo di Gattuso: Elseid Hysaj. L’albanese, che ha il contratto in scadenza nel 2021, è uno dei giocatori che si è risollevato con il nuovo mister e le due presenze da titolare u due partite confermano la sua rinascita.

Purtroppo il contratto in scadenza lascia l’albanese a un bivio: o il rinnovo o la cessione per non perderlo a 0. E, nelle ultime ore, lo Spartak Mosca, squadra russa, ha bussato alla porta del Napoli per presentare un’offerta per il terzino albanese.

Il club russo ha offerto 7 milioni per il cartellino del calciatore, mentre al calciatore è stato offerto un contratto di 5 anni a 3 milioni netti a stagione. Il Napoli ed Hysaj si sono presi qualche ora per decidere insieme il futuro dell’albanese.