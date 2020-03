UFFICIALE – Juventus – Milan rinviata a data da destinarsi

Poco fa era giunta la notizia per cui si pensava ad un rinvio del match di Coppa Italia tra Juventus e Milan previsto per domani alle ore 20:45. Ma, dopo un incontro in prefettura tra il prefetto Palomba, il Questore, la Sindaca Appendino e i rappresentati della Juventus si è deciso di ufficializzare il rinvio a data da destinarsi al contrario di quanto era stato deciso inizialmente ossia di giocare il match a porte aperte ma con limitazione per i residenti nelle regioni più colpite dal coronavirus.