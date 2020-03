“Gattuso ha preso questa squadra mentre era in rotta e ha salvato la situazione. È riuscito ad unire i giocatori tutti ed è arrivato in zona Europa. Superare lo scoglio Inter significherebbe molto per lui e per la squadra e poi giocarsela con la Juventus darebbe quella carica in più. Per quanto riguarda l’emergenza Corona Virus c’è da dire che c’è stata ovunque ma doveva esserci uniformità nelle scelte. Vedi la Premier League non guarda in faccia a nessuno e prende le sue decisioni, cosa che dovrebbe fare anche la Lega”. Queste le parole di Davide Camicioli, giornalista di Sky Sport, intervenuto oggi a Radio Kiss Kiss.