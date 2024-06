ESCLUSIVA MN – Schira: “Ecco le mosse del Napoli sul mercato”

Il giornalista ed esperto di mercato, Nicolò Schira, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a MondoNapoli:

Di Lorenzo è un obiettivo concreto della Juventus? “Di Lorenzo piace alla Juve, non è un mistero. È un pupillo di Giuntoli, che lo conosce bene e lo prenderebbe volentieri.

Passa tutto da uno step: bisogna capire se Conte e Oriali riusciranno a convincere il capitano azzurro a restare.

Al momento la sensazione è che lui voglia andare via e che non abbia cambiato idea, ma l’incontro con il Napoli può rimescolare le carte.

Se ci fosse poi l’apertura del Napoli per la cessione la Juve sarebbe sicuramente la prima interessata“.

Koopmeiners conteso tra Juve e Napoli? “Al momento non ho segnali di contatto tra Koopmeiners e il Napoli.

C’era stato un interesse concreto l’estate scorsa, quando furono offerti 45 milioni +3 di bonus all’Atalanta, con la risposta negativa dei bergamaschi. Attualmente l’olandese ha un’intesa di massima con la Juve, accordo per 4.5 milioni a stagione per 5 anni.

I bianconeri però stanno ancora lavorando ad un accordo con la società bergamasca.

Juve però vicina al giocatore“.

Quali sono le prossime mosse del Napoli in chiave mercato? “Tra le mosse del Napoli ci sono sicuramente alcuni rinnovi importanti, su tutti quello di Kvaratskhelia, ma anche quello di Meret, che si giocherà il posto con Caprile. Inoltre gli azzurri vogliono prendere Buongiorno, che è la prima scelta per la difesa. Occhio a Lukaku per l’attacco, ruolo in cui sono studiati anche Dovbyk e Gimenez. Sicuramente almeno un attaccante e un centrale di difesa, se non due. Per gli esterni potrebbe arrivarne uno a sinistra, ma anche a destra se dovesse partire Di Lorenzo. Il Napoli deve prendere 5-6 pedine, sono queste le richieste di Antonio Conte“.