Valter De Maggio, giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni durante Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Oggi è una giornata molto importante per il Napoli perché Antonio Conte è arrivato in città per la prima volta da allenatore azzurro. Oggi comincia ufficialmente la sua era, si goda Napoli e faccia godere i napoletani.