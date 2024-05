De Rienzo: “L’agente di Di Lorenzo disse che chi fosse andato via sarebbe stato vigliacco”

La giornalista Jolanda De Rienzo ha detto la sua su Di Lorenzo a 1 Football Club:

“L’agente del capitano aveva ribadito che chiunque fosse andato via da Napoli sarebbe stato un vigliacco. Ognuno fa il suo lavoro. Se Di Lorenzo si sente stimolato da una nuova avventura e non percepisce la fiducia della società, perché la società ascolta delle eventuali proposte, è libero di intraprendere una nuova strada, senza essere fischiato dal pubblico. Anche l’agente è libero di sondare nuove opzioni, prendendo atto dei cambiamenti interni al Napoli. Non capisco dove sia il problema.”