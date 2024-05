In diretta su Kiss Kiss Napoli, a Radio Goal, ha risposto ad alcune domande Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport:

“Gasperini è il prescelto da De Laurentiis. Osimhen? Non so dove andrà, sarà un’operazione importante e complessa per i parametri economici. Il giocatore esprimerà la sua preferenza, Osimhen è da una vita che dice di voler andare in Premier”.