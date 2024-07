Il giornalista Mimmo Malfitano ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Punto Zero, soffermandosi sul Napoli:

“Mi aspetto un centrocampista dal mercato, batto molto sul fatto che il Napoli ha bisogno di qualità. Lobotka e Anguissa sono buoni giocatori ma, per me, non hanno la qualità di un calciatore alla Pirlo. Sognerei un Toni Kroos, gli chiederei se fosse disposto a ripensare alla sua idea di ritirarsi per fargli fare un anno in Italia da noi“.