L’edizione odierna del Corriere dello Sport pone l’accento su chi potrebbe sostituire Victor Osimhen la prossima stagione. Secondo il quotidiano, il profilo preferito dal Napoli è Jonathan David. Pare, infatti, che ieri ci sia stato un incontro tra l’entourage del giocatore e il club azzurro per capire la fattibilità dell’operazione Il valore del canadese è intorno ai 50 milioni, ma il suo contratto scadrà nel 2025 e ovviamente De Laurentiis tratterà. E con lui Giovanni Manna, l’uomo scelto per dirigere l’area tecnico-sportiva, da quando finirà il suo rapporto con la Juventus. David è un centravanti o seconda punta, 180 centimetri ed è stato protagonista nel titolo vinto dal Lilla nel 2020-2021. Lo stesso David ha dribblato un po’ i microfoni quando gli han chiesto del suo futuro. Ha fatto capire che rimarrà al Lille finché non firmerà con un altro club. Le trattative di rinnovo con i dirigenti francesi, non sono ancora iniziate Il canadese tiene alta la suspense. anche perché il Napoli, presto, avrà proprio bisogno di un centravanti come lui.