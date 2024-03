Dario Canovi, operatore di mercato, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Sportiva su Vincenzo Italiano tecnico della Fiorentina. Queste le sue parole: “Gli allenatori italiani sono sempre ben visti all’estero e non escludo il fatto che un allenatore come Italiano, non possa non ricevere delle offerte. Ha ancora un anno e mezzo di contratto con la Fiorentina, ma non è una cosa nuova lasciare prima della scadenza. Ricordiamo il suo passaggio dallo Spezia alla Fiorentina“.