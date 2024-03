Dalla Georgia su Kvara: “Club importanti interessati, spero che…”

La giornalista georgiana Nina Mamukadze interviene ai microfoni di Radio Crc commentando il rendimento dell’attaccante Kvicha Kvaratskhelia in nazionale. Ricordiamo che domani sera sarà decisiva la partita contro la Grecia per la qualificazione agli Europei 2024 che si disputeranno in Germania: “Ho visto tanta grinta da parte di Kvaratskhelia e credo che gran merito lo abbia il Napoli che si è ripreso. Tutti i calciatori georgiani sono molto concentrati, la gara lo richiede. In attacco nella Georgia sono in 2 quindi credo che giocherà in attacco.“

Riguardo al mercato, la giornalista rivela alla trasmissione Si Gonfia la Rete cosa circola in Georgia: “Spero che Kvaratskhelia resti a Napoli, almeno per un’altra stagione. Il mercato non si può prevedere, dipenderà dalle offerte, dalle condizioni del contratto. In Georgia si vocifera di voci di mercato e squadre importanti interessate a Kvara, ma nulla di concreto. Kvara ha segnato finora 10 gol e fornito 6 assist, l’anno scorso ha chiuso la stagione con 12 gol per cui non è male, considerando che ci sono ancora partite da giocare“