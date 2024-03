Marino: “Barcellona-Napoli? Chi avrà più fame, vincerà. I tifosi meriterebbero una notte da sogno. Napoli, scrivi la storia!”

Pierpaolo Marino, ex dirigente sportivo del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, presentando il match di stasera tra Barcellona e Napoli.

In merito alla sfida di ritorno degli ottavi di Champions League, l’ex dirigente si esprime così: “Per quanto riguarda il Napoli, ho grandi aspettative. Con Calzona, gli azzurri arrivano a Barcellona con un gioco che migliora partita dopo partita. La gara di stasera sarà una di quelle dove le motivazioni faranno da padrona, chi avrà più voglia e fame di qualificarsi supererà il turno, a prescindere dagli schemi tattici”.

Inoltre, Pierpaolo Marino, facendo un tuffo nel passato, fa un augurio al Napoli e a tutti i tifosi: “Ricordo quando rifondammo il Napoli in Serie C, sognavamo partite come questa. Questa sera giocarsela alla pari, da un punto di vista morale e tattico, è fantastico. E poi i tifosi meriterebbero una notte da sogno, dopo tutti questi mesi deludenti. C’è una pagina di storia da scrivere, il Napoli farà la storia se dovesse qualificarsi, considerando anche poi i punti importanti che prenderebbe per il Mondiale per Club“.