Keita Balde: “Barcellona-Napoli? Gara alla pari, il Napoli ha qualità ma i blaugrana hanno molti talenti”

Keita Balde, ex calciatore del Barcellona, attualmente all’Espanyol, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport in vista del match di stasera tra Barcellona e Napoli.

Rispondendo ad alcune domande riguardo la favorita per la gara di questa sera, l’attaccante senegalese si esprime così: “La sfida di stasera non sarà semplice, per entrambe. Parliamo di un ritorno di Champions League tra due grandi squadre. Il Barcellona vorrà vincere assolutamente in casa ma il Napoli ha grande qualità. Inoltre, entrambe vengono da periodi difficili, per questo motivo per me è una gara alla pari“.

Ex talento prodotto dalla Masia, Keita Balde spende qualche parola sui giovani talenti del Barcellona: “Penso che i ragazzi della Masia giochino più liberamente e possono dimostrare le loro qualità, giocando tranquilli e senza pressioni. Un giovane che a me piace è sicuramente Lamine Yamal, ha una maniera di giocare un po’ di strada, non sente pressioni esterne. Una delle caratteristiche che a me piacciono di più è che salta l’uomo. Pratica quel tipo di calcio che si sta perdendo negli ultimi anni“.