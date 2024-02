Napoli e Bari, il dato che fa paura: i dettagli

Napoli e Bari quest’anno stanno deludendo le aspettative: una ferma a 36 punti, lontana 9 lunghezze dal quarto posto; l’altra con 33 punti, a -1 dalla zona playoff. Quello che sicuramente fa paura è il fatto che queste due squadre hanno già cambiato 6 guide tecniche in questa stagione (3 Napoli, 3 Bari). Il Napoli è vicino ad annunciare Francesco Calzona come nuovo responsabile della prima squadra che prenderà il posto di Mazzarri e l’altra ha annunciato due settimane fa Giuseppe Iachini al posto del tecnico marsalese Marino. Un dato che rabbrividisce dato che la stagione precedente le due squadre hanno disputato in maniera esemplare i propri campionati. Cosa sarà successo al gruppo De Laurentiis in questa stagione?