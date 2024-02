Gautieri: “Zielinski va impiegato, soprattutto per la dedizione sempre dimostrata. Mazzarri? Capirà gli errori fatti”

Carmine Gautieri, ex calciatore del Napoli ed allenatore di diverse squadre italiane, è intervenuto a Radio CRC nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete, soffermandosi sulla situazione attuale di Piotr Zielinski e del periodo complicato del Napoli.

Per quanto riguarda l’addio ormai vicino del centrocampista polacco, Piotr Zielinski, Gautieri si è espresso così: “Zielinski va impiegato in tutte le competizioni, non solo perché è sotto contratto ma soprattutto per la dedizione e l’atteggiamento nei confronti di questa squadra. Ovviamente, ci sono situazioni che non conosciamo ma bisogna guardare sempre all’interesse del Napoli, non solo a quello personale”.

In merito al periodo complicato che sta vivendo la squadra campana, l’ex Napoli ha speso alcune parole sul tecnico azzurro e sugli errori commessi in queste ultime gare di campionato: “Il Napoli gioca meglio con il 4-3-3, i giocatori si esprimono meglio. Kvara, Osimhen e Politano devastano dalla trequarti in su e non sfruttarli è un peccato. Mazzarri, cambiando sistema di gioco, non si è reso conto che gli stessi esterni devono fare più campo per arrivare nei 16 metri e vanno in difficoltà. Walter è un buon allenatore e sono convinto che metterà nelle condizioni migliori i calciatori a disposizione perché snaturare i calciatori significa raccogliere poco”.

“Quando il Napoli ha accelerato ha avuto occasioni importanti anche contro il Milan. Mazzarri capirà gli errori fatti perché per mettere in difficoltà gli avversari servirà la qualità di tutti” conclude Carmine Gautieri.