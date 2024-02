Dall’Inghilterra: “Conte-Napoli, soluzione migliore per l’allenatore. ADL cercherà di soddisfare le sue richieste”

Antonio Conte è l’uomo dei desideri di Aurelio De Laurentiis per la prossima stagione.

Dall’Inghilterra, intanto, arrivano notizie positive riguardo la nuova esperienza del tecnico italiano. Il Daily Mail, testata giornalistica inglese, ha riportato quelle che sono le volontà di Antonio Conte: “Dopo l’esperienza fallita al Tottenham, vuole recuperare il tempo perduto all’estero per accudire e crescere la sua famiglia, e per stare vicino alla moglie e alla figlia che hanno sempre vissuto a Torino. Conte vuole restare in Italia e accetterebbe una nuova offerta della Premier League solo se fosse sicuro di non poter tornare alla Juventus, né avere la possibilità di allenare il Napoli o il Milan“.

Per quanto riguarda le voci su un possibile approdo in panchina dell’ex tecnico della Nazionale italiana, il quotidiano inglese scrive: “Il Napoli è tra i pochi club che potrebbero soddisfare i desideri di Conte dal punto di vista progettuale e tecnico. De Laurentiis cercherà di soddisfare le richieste tecniche di Conte, ma non quelle economiche perché nessun club italiano potrebbe sborsare la stessa cifra che ha percepito al Tottenham. Conte vuole vincere e per farlo ha bisogno di giocatori che siano al top o molto vicini a diventarlo”.

“A fine stagione tutto sarà più chiaro nel suo orizzonte e il club partenopeo è probabilmente una delle soluzioni migliori“ conclude il Daily Mail.