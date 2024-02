Insigne: “Super felice per lo Scudetto, da tifoso ora soffro per questa stagione. Nazionale? Ho parlato con Spalletti e ho dato la mia disponibilità”

Lorenzo Insigne, ex calciatore e capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di FIFA.com, raccontando la sua esperienza in Canada, della gioia dello Scudetto del Napoli e della possibile convocazione in Nazionale.

Insigne, riguardo l’esperienza di undici anni in maglia azzurra, ha commentato gli ultimi attimi come calciatore del Napoli e del calore dei tifosi: “Porto nel cuore tante cose della mia carriera a Napoli. Undici anni sono tanti. Sapevo di aver dato tutto a questa squadra e le strade si sono divise. Ogni anno ho vissuto momenti indimenticabili ma l’ultima partita con il Genoa la porterò per sempre nel mio cuore. Non mi aspettavo quell’accoglienza da parte dei tifosi dopo la notizia del mio addio, pensavo che avessero preso male la mia partenza a zero. Quel momento è stato davvero emozionante: da napoletano, è stata una sensazione unica vedere tutto lo stadio pieno per me”.

In merito alla vittoria del terzo scudetto del Napoli, l’ex capitano ha speso alcune parole da tifoso azzurro: “Lo Scudetto mi ha reso davvero tanto felice, per noi napoletani è sempre stata un’ossessione. Anche se non l’ho vissuto in prima persona, da tifoso ero lì col cuore. Invidioso di non averlo vinto? No, sono stato felicissimo. Vedere il Napoli lassù mi ha dato tante emozioni. Ora, vedere il Napoli che soffre, fa soffrire anche me ma è sempre difficile ripetersi. È stato fatto qualcosa di unico e i tifosi devono stare vicino alla squadra perché questi ragazzi lo meritano davvero”.

Per quanto riguarda un probabile ritorno in Nazionale dell’attaccante del Toronto, si è espresso così: “Nazionale? Anche se sono in Canada ho sempre dato la mia disponibilità. Ovviamente, spetta a Spalletti decidere. Se dovesse chiamarmi sarei felice di accettare la chiamata ma se non dovesse farlo sarei il primo tifoso della nazionale italiana. Con Luciano ho un ottimo rapporto, sa che non ho intenzione di non pensare alla Nazionale. Lui fa le scelte per il bene della squadra, e io le rispetto”.