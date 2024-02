Mazzarri: “Commesso un errore sul gol. Sulla corsa Champions…”

Walter Mazzarri ha rilasciato delle dichiarazioni nel post partita di Milan-Napoli. Queste le sue parole: “Il Milan ha fatto un grande pressing nel primo tempo, poi è calato. Nel secondo tempo infatti abbiamo fatto meglio perchè loro sono calati tanto. Errore sul gol? Si, tutta la settimana abbiamo preparato questa situazione, perchè sapevamo che Theo entra verticalmente. Abbiamo commesso un errore, era prevedibile e bisogna essere più bravi a scattare su quella palla filtrante.”

Aggiunge sulla Champions: “Champions? E’ possibile, abbiamo avuto di tutto in questo periodo, con gli infortunati e altre situazioni. Stiamo recuperando dei giocatori importanti, abbiamo fatto una grande partita. Se ci girava bene potevamo fare anche tre punti contro una delle migliori del campionato. Io sono fiducioso e lotteremo fino alla fine per arrivare al quarto posto. Kvaratskhelia? Sta cercando di trovare più spazi diversi, perchè su di lui ci sono sempre tre uomini ovunque va. L’ultima partita l’ha fatta benissimo, ogni tanto andrebbero punite delle entrate che gli fanno. Servono movimenti dei compagni che fanno inserimenti in modo che si ritrovi con soltanto un uomo addosso, non può saltarne tre continuamente.”

Sulle soluzioni: “Nel calcio moderno, una squadra se è capace a saper interpretare diversi moduli nella partita, tante cose le hanno memorizzate, è bello poter cambiare in base a determinate situazioni, le rose sono ampie, ci sono 25 giocatori, si deve essere bravi con la difesa a tre, col 4-3-3. A Riyad abbiamo fatto tre gol alla Fiorentina con la difesa a tre e abbiamo tenuto il passo all’Inter. L’importante è che i ragazzi riconoscano ciò che facciamo e quello che gli chiedo, sono i principi che contano, non sempre il sistema di gioco“.

Sull’esclusione di Zielinski dalla lista Uefa: “Quando si fa la lista Champions potevamo metterne solo tre, ne hanno comprati 4-5 nuovi e si è pensato che questi sono il futuro del Napoli, non potevamo lasciare fuori Traorè perchè deve essere valutato. E’ arrivato con dei problemi, ha avuto la malaria e ha 20-25 minuti nelle gambe, ha dovuto rifare la preparazione, è il giocatore più adatto a giocare in quel ruolo come Dendoncker. Rappresentano il futuro come Ngonge. Devono giocare in campionato? Come ragionamento è giusto, Zielinski oggi ha giocato mentre le ultime non le ha giocate, e abbiamo vinto lo stesso. Oggi ho pensato fosse giusto farlo giocare anche se non è ancora al meglio, nelle prossime può essere che non parta titolare”.

Su Osimhen: “Mi aspetto che rientri in modo cattivo e motivato al rientro, abbiamo bisogno di lui“.