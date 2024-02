Colpani sull’interesse del Napoli: “Penso al Monza, ho i piedi per terra”

Andrea Colpani, centrocampista del Monza, ha parlato al termine della presentazione del 19° Torneo Amici dei Bambini a Milano dell’accostamento di alcune big al suo profilo. Il classe 1999, è stato infatti seguito recentemente da vari grandi club, tra cui Inter e Napoli, ma per varie motivazioni non si è ancora spostato da Monza. Ecco le sue parole:

Ti lusingano gli interessi delle big? “Io penso a lavorare per il Monza, poi quello che sarà sarà. Fa piacere essere accostati a queste squadre ma bisogna anche essere bravi a tenere i piedi per terra e non montarsi troppo la testa”.