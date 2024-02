Auriemma su Lindstrom: “De Laurentiis, non contano le statistiche, ma le caratteristiche!”

Durante la trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’ in onda su Radio Crc, il giornalista sportivo Raffaele Auriemma ha parlato di Lindstrom, del suo impiego e delle recenti dichiarazioni di De Laurentiis riguardo il suo conto. Il presidente azzurro si è infatti presentato in sala stampa giorni fa per elencare le statistiche sulle posizioni delle partite giocate dal danese, ritenendolo un esterno destro. Ecco le parole di Auriemma:

“A De Laurentiis qualcuno ha consegnato statistiche parziali sulla sua posizione in campo, ciò che conta sono le caratteristiche tecniche che il suo ex allenatore Glasner ha spiegato in maniera inequivocabile”.

Proprio quest’oggi infatti, Oliver Glasner, ex allenatore di Lindstrom durante la sua esperienza a Francoforte, ha parlato così del classe 2000 a Radio Crc: “Lindstrom esterno a tutta fascia? No, lo vedo giocare meglio negli half-spaces tra le linee, da lì può partire per i suoi dribbling e soprattutto per le sue corse in profondità, oltre a concludere più spesso”.