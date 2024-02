Collovati: “Crisi del gol in Serie A. Osimhen? Ha già la testa alla sua prossima squadra”

Fulvio Collovati, ex difensore per Milan ed Inter e campione del mondo nel 1982, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera riguardo un particolare aspetto del campionato italiano: i gol. Secondo le statistiche, rispetto alle passate stagioni quest’anno le reti complessive subite in ogni turno sono circa 5 di meno. Un dato chiaro ed evidente, recentemente sono state infatti poche le “goleade”, presenti piuttosto vittorie corte o addirittura pareggi per 0-0. Ecco le parole di Collovati riguardo gli attaccanti della Serie A e poi Victor Osimhen:

“La crisi del gol è innanzitutto la crisi degli attaccanti. Dietro Lautaro c’è il vuoto: solo l’argentino sta rendendo ai suoi livelli di eccellenza con un’Inter stratosferica. Per me anche Vlahovic è sotto standard, anche se ora si sta riprendendo, nell’anno nuovo. Ma è stato pagato 90 milioni di euro dalla Juventus: dovrebbe fare la differenza ogni settimana. Un applauso a Giroud del Milan che sta andando ben oltre le aspettative, alla faccia dei 37 anni, ma nel complesso lo scenario dei centravanti della nostra Serie A è deludente. I gol che stanno mancando sono tutti lì”.

E poi su Osimhen: “Il nigeriano ha la testa già al futuro, alla sua prossima squadra”.