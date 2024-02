Romano: “Inter vicina all’accordo verbale con Zielinski, contratto pronto. La firma entro la fine di febbraio”

Il noto esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, fa sapere attraverso il social X che l’Inter è ad un passo dall’accordo con Piotr Zielinski.

Il centrocampista polacco, dopo ben nove stagioni in azzurro, ha deciso di non rinnovare il contratto con il club partenopeo e avrebbe già deciso la sua prossima destinazione.

Per Romano, il club nerazzurro è ormai ai dettagli finali: “L’Inter è vicina all’accordo verbale con Piotr Zielinski per il suo svincolo dal 1° luglio. Contratto quasi pronto, ultimi dettagli in fase di definizione. L’Inter spera di ottenere la firma dei documenti questo mese“.