Alvino: “Montato caso su Zielinksi. Escluderlo dalla lista Uefa non è ripicca”

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal, si è espresso Carlo Alvino sul caso Zielinski:

“L’esclusione di Zielinski dalla lista per la Champions League non è una ripicca. La ripicca sarebbe stata metterlo fuori dalla lista Serie A, magari inserendo Demme al suo posto. Insigne, Mertens e Callejon sono rimasti in campo fino all’ultima partita di campionato“.

“Stiamo montando un caso su una esclusione per due partite col Barcellona, poi speriamo che siano di più. Non stiamo parlando su un girone di ritorno del campionato e quindi tante partite. Marotta? La sua politica fa male al calcio. L’Inter è in piedi nel sistema calcio italiano con 900 milioni di euro di debiti. Zielinski all’Inter? Ne escono tutti vincitori: il giocatore che guadagna di più, l’Inter che prende Zielinski e il Napoli che punta su qualcuno di più giovane”.