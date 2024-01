Gianello su Ngonge: “Ha grandi qualità tecniche. Napoli-Verona? Partita molto sentita”

A 1 Station Radio durante ‘1 Football Club’, è intervenuto Matteo Gianello, ex portiere sia di Napoli che di Hellas Verona. L’ex 22 azzurro ha commentato l’arrivo di Cyril Ngonge nella squadra campione d’Italia, per poi parlare dell’imminente sfida tra i partenopei e i veneti. Ecco le sue parole:

Che calciatore è Ngonge? “Un giocatore dalle grandissime qualità tecniche. Un mancino che, contro difese chiuse, può garantire la giocata che crei superiorità. Il Verona perde tanto. Un innesto importante, il Napoli ha investito su un giocatore che soprattutto in futuro potrà rivelarsi importante”.

Che cosa si aspetta dalla sfida tra Napoli e Verona? “E’ una partita sempre stata molto sentita, soprattutto dalle tifoserie. Ci sono delle situazioni passate che creano sempre tensione e, per quanto un calciatore possa essere concentrato, avverte sempre quel che accade intorno a sé. Ciò detto, il Napoli dovrà cercare il successo per inseguire l’obiettivo della qualificazione all’Europa che conta. Il Verona, invece, deve ottenere punti preziosi per la salvezza”.