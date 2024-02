Secondo Gianluca Di Marzio, giosnalista di Sky ed esperto di calciomercato, Gianluca Gaetano potrebbe lasciare il Napoli. Su di lui il Cagliari che tiene in stand-by la trattativa aspettando la risposta della Fiorentina per Barak. Questo quanto evidenziato:

“Cagliari molto vicino al prestito di Gaetano, sta aspettando l’ok definitivo della Fiorentina per Barak. L’ok manca perché la viola aspetta di trovare un attaccante esterno per sostituire Barak, si tratta per Gudmundsson”.