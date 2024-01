Meluso: “Zielinski è un professionista, gioca con noi finchè è qui. Per Osimhen…”

Mauro Meluso ds azzurro è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre partita di Lazio-Napoli. Queste le sue parole:

C’è stato un confronto con Zielinski? “Lui è un professionista, oggi pensiamo solo alla partita di questa sera. E’ una partita importante per rimetterci in carreggiata per il quarto posto. Piotr è un professionista ed è molto importante, finchè è con noi gioca per noi“.

Osimhen è distratto dalle voci? “E’ una mentalità non corretta se si pensa che un giocatore se riflette sul cambiare squadra non possa essere determinante. Ha sempre voglia di vincere anche nelle partitelle con i compagni. Non è mai venuto meno il discorso a livello agonistico, se ne riparlerà a fine stagione. Spero torni dalla Coppa d’Africa con le condizioni fisiche e soprattutto mentali per dare il suo contributo a questa squadra”.