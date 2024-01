Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali

Previsto per le 18.00 il fischio d’inizio della sfida tra Lazio e Napoli che andrà in scena all’Olimpico. Mazzarri non potrà sfruttare Simeone e Kvaratskhelia, oltre a Osimhen impegnato in Coppa d’Africa. Assenze pesanti anche per la Lazio, con Sarri che dovrà fare a meno di Immobile e Zaccagni. Di seguito le formazioni ufficiali:

LAZIO (4–3-3): Provedel; Lazzari; Gila; Romagnoli; Marusic; Guendouzi; Cataldi; Luis Alberto; Isaksen; Castellanos; Felipe Anderson. All: M.Sarri.

NAPOLI (3-4-2-1): Gollini; Ostigard; Rrahmani; Juan Jesus; Di Lorenzo; Demme; Lobotka; Mario Rui; Politano; Zielinski; Raspadori. All: W.Mazzarri.