Lazio-Napoli, Ngonge: “Sono in un grande club, giocare qui sarà facile”

Alle 18.00 fischio d’inizio per la sfida tra Lazio e Napoli in scena all’Olimpico. La squadra di Mazzarri cerca subito il riscatto dopo la finale di Supercoppa. Vincere è fondamentale per rimanere in corsa verso il quarto posto. Prima convocazione oggi per i neo acquisti Dendonker e Cyrill Ngonge. Queste le prime parole dell’ex giocatore del Verona ai microfoni di DAZN nel pre partita: “Mazzarri mi ha chiesto di rimanere calmo, di non avere troppe pressioni e di giocare come so. Adesso sono in un grande club, con molta qualità. Giocare qui sarà più facile, ci sono molti giocatori forti”.