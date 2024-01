Bagni: “I nuovi arrivi completano la rosa ma non sono titolari. L’unico potrebbe essere Perez”

Salvatore Bagni, ex centrocampista azzurro, ha parlato del mercato del Napoli a La Gazzetta dello Sport: “I piani iniziali erano diversi. La partenza di un solo titolare (Kim) faceva pensare che anche quest’anno si potesse lottare per il vertice, anche se non da favorita perchè l’Inter ha un organico più completo. Dei nuovi acquisti solo Perez, che ad oggi è ancora dell’Udinese, potrebbe far parte dell’11 titolare di Mazzarri. Gli altri sono buoni giocatori che vanno a completare i vari reparti e sono buone alternative. Non credo che ADL abbia pianificato questo mercato ad inizio stagione”.