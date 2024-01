È arrivato il momento di Ngonge: possibile chance dal 1′ con la Lazio

Il Napoli è in piena emergenza, tra infortunati e squalificati saranno almeno 8 i calciatori che salteranno la sfida dell’Olimpico contro la Lazio. Mazzarri dovrà essere bravo, con il poco materiale a disposizione, a varare nuove soluzioni come il 3-4-3 proposto in Supercoppa. Una novità potrebbe essere Ngonge dal 1′ minuto a completare il reparto con Politano e Raspadori. Il belga si è allenato l’intera settimana con la squadra ed è in ballottaggio con Lindstrom per una maglia da titolare. Vedremo Mazzarri su chi deciderà di puntare. Lo riporta il Corriere dello Sport.