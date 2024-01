Graziani contro ADL: “Altro che crescita, sembrano passati 5 anni dallo scudetto”

L’allenatore Francesco Graziani ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Non vedo un Napoli in crescita come ha detto De Laurentiis, anche con la Fiorentina non mi è piaciuto il Napoli, non è il Napoli a cui eravamo abituati fino a qualche mese fa. Sembrano passati cinque anni, non cinque mesi, da quella realtà di maggio. Mazzarri sta provando a fare cambiamenti tattici che non sappiamo dove potranno portarlo. Se a gennaio, dopo che hai vinto lo scudetto, fai cinque acquisti, vuol dire che qualcosa non è andata“.

“Adesso bisogna lavorare, bisogna aspettare il rientro di qualche calciatore. Si andrà a Roma senza tre giocatori importanti tra infortuni e squalifiche. Però non ci si può piangere addosso, se non si torna da Roma con almeno un punto si tornerebbe di nuovo nel baratro”.