Popovic e Zerbin al Monza, arriva la conferma da Fabrizio Romano: i dettagli

Attraverso il suo profilo X ufficiale, Fabrizio Romano ha pubblicato importanti aggiornamenti sul mercato del Napoli. Infatti, secondo quanto riporta il giornalista, sia Alessio Zerbin sia Matija Popovic hanno firmato con il Monza. Dopo il mancato approdo al Frosinone, i due azzurri potranno dimostrare il loro valore nel club di Raffaele Palladino. Vista la formula del prestito, entrambi torneranno alla base al termine di questa stagione. Di seguito il tweet:

🔴🇮🇹🇷🇸 Matija Popović and Alessio Zerbin have both signed in as Monza players from Napoli.



↪️ Loan deal for Zerbin who’s also signed new contract until June 2028 at Napoli.



↩️ Formal permanent deal for Popović until June when he’s gonna become new Napoli player. pic.twitter.com/Bil2EfYYUN