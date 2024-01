Mourinho-Napoli, parla Modugno: “Non so se si farà, ho due dubbi. Ecco chi prenderei in difesa”

José Mourinho sulla panchina del Napoli. Questo il rumour che negli ultimi giorni ha intrigato i tifosi azzurri. Proprio di questo ha parlato Francesco Modugno in un intervento a Radio Marte.

Ecco le sue parole: “Se mi piacerebbe vederlo in Campania? Mourinho è una ‘statua’, un momento, ma fa un calcio che non so quanto attuale. Il personaggio dal punto di vista giornalistico, mi intrigherebbe: raccontarlo sarebbe divertentissimo. Facendo due conti economici, però, per lo stipendio non ce lo vedo: non mi trovo”.

Poi Modugno ha continuato: “Il progetto Napoli, poi, non mi sembra da lui. Il Napoli cerca la bellezza espressivo del gioco e Mourinho, obiettivamente, non può garantirla. Se non viene, non mi strappo i capelli. Il difensore è il ruolo più urgente nel quale intervenire? Era e resta una priorità, specie se vuoi giocare a tre: in quel caso, si può provare a prendere un altro mancino come Theate“.