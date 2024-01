Gazzetta, Garlando: “Inter stanco dopo il Napoli. Sarà difficile arrivare alla seconda stella”

In un fondo su La Gazzetta dello Sport, il giornalista Luigi Garlando ha espresso la sua opinione scrivendo:

“L’Inter che rincorrerà la seconda stella sarà più simile a quella della finale di Riad che a quella della semifinale. Contro il Napoli, con un giorno di riposo in meno, ha dovuto gestire la stanchezza, come dovrà fare per gli impegni di Champions, da cui la Juve è esente. Rispetto ai bianconeri ha anche un’età media superiore e quindi minor capacità di recupero“.

“Difficilmente potrà proporsi sempre nelle versione dominante, quasi ingiocabile, vista con la Lazio. Per questo, ha imparato a vincere «da Juve», mentre la Juve si sta attrezzando a giocare «da Inter». Lo scudetto sarà il litigio tra due vecchi coniugi”.