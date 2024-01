Giro di ricette false a Napoli per ottenere rimborsi dal SSN

Gli inquirenti hanno individuato una frode sanitaria in cui medici, farmacisti e centri analisi avrebbero presentato ricette mediche false per ottenere indebiti rimborsi dal Servizio Sanitario Nazionale.

La truffa avvenuta nel mese di dicembre 2023 nelle zone di Pomigliano d’Arco (NA) coinvolgeva una serie di ricette mediche contraffatte che venivano poi presentate all’ASL per ottenere rimborsi non dovuti.

Alcuni medici sono stati indagati e sospesi in relazione a questa frode. La beffa ha avuto un impatto diretto sui pazienti, che si sono trovati senza l’assistenza dovuta a causa delle pratiche fraudolente messe in atto. Questa situazione critica solleva seri interrogativi sull’integrità del sistema sanitario locale e sottolinea l’importanza di rafforzare i controlli e le misure antifrode per garantire la corretta erogazione dei servizi sanitari alla comunità.

I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno inviato 17 provvedimenti cautelari (come arresti domiciliari o misure interdittive) nell’ambito di un’indagine su una truffa alle spese del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn).

Sistema che, come ci riferiscono i pazienti e anche le varie Onlus presenti nel territorio Campano (come questo servizio di ambulanza privata a Napoli) già fatica a funzionare quando tutto procede normalmente. Tra le maggiori criticità le lunghe liste di attesa, le disponibilità in strutture lontane da casa e personale medico sanitario scarso. Affrontare queste criticità richiede una gestione attiva delle risorse, investimenti mirati nelle infrastrutture e nelle tecnologie sanitarie, e riforme strutturali per migliorare l’efficienza e la tempestività dei servizi sanitari.

Criticità del Sistema Pubblico Sanitario Nazionale

Secondo un sondaggio tra le cause maggiori di malcontento troviamo, in ordine di criticità:

Liste di Attesa Lunghe: Una delle principali criticità è rappresentata dalle lunghe liste di attesa per determinati servizi medici, interventi chirurgici o visite specialistiche. Questo può portare a ritardi significativi nell’accesso alle cure e alla necessità di pazienti di attendere periodi prolungati prima di ricevere trattamenti necessari.

Tempi Lunghi per Procedure non Urgenti: In alcuni casi, i tempi per ottenere procedure mediche non urgenti, come interventi chirurgici elettivi o indagini diagnostiche, possono essere estremamente lunghi, anche anni. Ciò può influenzare negativamente la qualità della vita dei pazienti e aggravare le condizioni di salute. Per questo motivo molti decidono di stipulare una polizza sanitaria per se e per la propria famiglia.

Risorse Limitate: La carenza di risorse finanziarie e umane può compromettere la qualità e la tempestività delle cure fornite. I budget limitati possono influire negativamente sull’acquisto di attrezzature mediche moderne, sulla formazione del personale e sulla capacità complessiva del sistema di gestire il carico di lavoro.

Mancanza di Personale Sanitario: La carenza di personale sanitario, inclusi medici, infermieri e altri professionisti della salute, può portare a un sovraccarico di lavoro e a una diminuzione della qualità dell’assistenza. La mancanza di personale può anche contribuire all’allungamento delle liste di attesa e all’incremento dei tempi di attesa. Per sopperire alla scarsità di operatori nel servizio sanitario locale, spesso le famiglie si indirizzano verso assistenti domiciliari provati, come gli oss o le badanti.

Complessità del Sistema: La burocrazia e la complessità amministrativa all’interno del sistema sanitario possono ritardare i processi decisionali e influenzare la tempestività delle cure. Una gestione inefficiente può portare a difficoltà nell’allocazione delle risorse e nella pianificazione delle attività.Inefficienze Tecnologiche: L’adozione e l’integrazione inefficiente delle tecnologie sanitarie possono contribuire ai tempi di attesa e alla scarsa coordinazione tra servizi. Sistemi di registrazione cartacei, mancanza di interoperabilità e difficoltà nell’accesso e condivisione di dati possono rallentare