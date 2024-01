Fedele critica ADL: “Ha parlato bene dell’Arabia per vendere il Bari”

L’ex dirigente calcistico Enrico Fedele è intervenuto durante la trasmissione ‘Fuorigioco’ su Tele A per parlare del Napoli e di De Laurentiis. In particolare, Fedele ha criticato le parole del patron azzurro riguardo l’Arabia Saudita dopo la finale persa contro l’Inter. Il presidente del Napoli non si è infatti schierato in nessun modo contro l’Arabia né contro la scelta di disputare la Supercoppa a Riyad, elogiando anzi la democratizzazione del paese e affermando che gli piacerebbe persino averci una squadra. Ecco le parole di Fedele:

“Sapete perché De Laurentiis ha parlato bene dell’Arabia Saudita al termine della finale di Supercoppa italiana persa con l’Inter? Per due motivi: sta cercando di vendere il Bari e sta cercando qualche socio di minoranza che può venire nel Napoli”.