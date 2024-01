Galliani con Zerbin: “Mancano pochi documenti, l’ha voluto fortemente Palladino”

Fatta per Zerbin al Monza, l’esterno di proprietà del Napoli si traferirà in Lombardia in prestito fino a giugno. Arrivato quest’oggi in città, il classe 1999 si è diretto verso casa Galliani per firmare con il club e all’uscita i due sono stati fermati per delle interviste. Queste le parole del dirigente:

“Zerbin è un nuovo giocatore del Monza? Mancano ancora gli ultimi documenti, ma diciamo che ci sono molte possibilità! (ride, ndr). È un giocatore fortemente voluto da Palladino e io ho cercato di accontentarlo come di solito faccio con gli allenatori. Poi mi son ricordato di quando Alessio giocava nella Viterbese nel ’18/19 e ci batté in Coppa Italia Serie C nei minuti di recupero”.

A parlare, poi, è stato anche il giocatore:

“Sono orgoglioso e fiero di essere qui, ci siamo incontrati varie volte con il Monza, la prima fu a Viterbo. Tra poco vedrò il mister e ceneremo insieme, poi mi incontrerò anche con i compagni. Vedremo come andranno questi mesi e dipenderà tanto anche da me, la nazionale è sempre un sogno e questa è una grande opportunità”.