Parisi: “Il Napoli è forte, sappiamo come affrontarli”

Fabiano Parisi terzino della Fiorentina ha rilasciato delle dichiarazioni tramite i canali ufficiali del club, sulla sfida contro il Napoli in Supercoppa Italiana:

“Giocare in Supercoppa è un’emozione nuova, sappiamo che il trofeo è molto importante e la partita con il Napoli lo testimonia. Ci stiamo ambientando e ciascuno di noi ha dei sentimenti diversi e cercheremo di dare il massimo. Noi sappiamo quanto sia importante essere concentrati in queste gare ‘secche’, perchè in partite così non puoi recuperare come in campionato, se perdi vai a casa. Il Napoli è una squadra forte, noi però vogliamo vincere. In allenamento tutti danno il massimo, io so di essere un buon terzino sinistro ma ho giocato anche a destra in alcune circostanze. Sono a disposizione del mister. Sappiamo come affrontare il Napoli, anche se dovremo essere concentrati fino all’ultimo“.