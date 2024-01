Gesto a sorpresa dell’ex portiere del Napoli, David Ospina (ora all’Al-Nassr): l’ex azzurro è andato a trovare i suoi ex compagni del Napoli, in ritiro nella capitale saudita, in occasione della final four di Supercoppa Italiana.

Nella foto, accanto ad Ospina, Tommaso Starace e due membri dello staff della società azzurra.