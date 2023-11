Inter, Bastoni salta la Juventus ed è in dubbio per Napoli: i dettagli

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Alessandro Bastoni si è sottoposto a nuovi esami strumentali e hanno confermato problemi al polpaccio destro, emersi la scorsa settimana durante il ritiro con la Nazionale Italiana.

Il difensore italiano, dunque, salterà almeno le prossime due gare, la prossima con la Juventus e quella di mercoledì sera contro il Benfica.

Le condizioni del centrale nerazzurro saranno valutate di nuovo nei prossimi giorni per capire se potrà essere disponibile per le prossime gare di campionato, in particolare per il big match contro il nuovo Napoli di Walter Mazzarri, in programma domenica 3 dicembre allo Stadio Diego Armando Maradona.