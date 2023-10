Callejon: “Il Napoli e Napoli mi hanno dato tutto. Le mie figlie sono napoletane!”

Josè Maria Callejon, ha parlato del Napoli a Tv Play: “Il Napoli e Napoli mi hanno dato tutto, non potrei che parlare bene di una squadra e di un luogo dove ho vissuto momenti incredibile e dove sono nate le mie figlie che tuttora si sentono napoletane”.

Sulle dichiarazioni a Revelo: “Ho giocato gratis e lo rifarei. E’ stata una scelta di cuore, ero troppo legato ai compagni, la città e i tifosi che non potevo abbandonarli in quel momento con così tante partite decisive da giocare. Mi ha fatto male non poter salutare i tifosi allo stadio, ma ricorderò sempre con grande emozione gli applausi quando sono tornato a Fuorigrotta con la maglia viola. E’ stato uno dei momenti più emozionati che ho vissuto nella mia carriera”.