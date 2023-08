Chiariello: “La storia dice di no al Napoli, ma ADL può vincere di nuovo”

Umberto Chiarello è intervenuto a Radio Napoli Centrale nel corso di “Un Calcio alla Radio”, parlando del Napoli, della prossima stagione e svelando una statistica storica che complicherebbe le cose a Rudi Garcia ed i suoi giocatori.

Ecco le sue parole: “Sono passati oltre 60 anni e mai nessuna dell’altra Italia ha vinto due volte di seguito il titolo. Dopo il 1991 è successo che hanno vinto sempre e solo loro: Juventus, Milan e Inter. È dovuto arrivare Spalletti e la sua banda per vincere uno scudetto”, ha detto, continuando poi: “Il Napoli gioca contro la storia, ma se è vero che con Calenda si sta per firmare il rinnovo di Osimhen e si portano a casa i rinnovi di Mario Rui, Zielinski e Kvara e completa l’opera con un buon difensore centrale, un buon sostituto di Lozano e un paio di centrocampisti, allora è nuovamente favorita per lo scudetto. La storia, a volte, gioca contro, ma le statistiche sono fatte anche per essere smentite. Se De Laurentiis ha dimostrato di poter vincere col calcio sostenibile, chissà che non riesca anche nell’impresa di continuare a vincere sempre in questa maniera”.