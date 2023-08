Sky – L’ex David Lopez: “Il Napoli meritava lo Scudetto, sono felice per loro”

David Lopez, centrocampista del Girona ed ex Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la sconfitta ai rigori nell’amichevole contro il Napoli. Ecco cosa ha dichiarato lo spagnolo:

“Per me venire qui è speciale, ho un grande ricordo di tutti i tifosi, della squadra e della società, bello anche venire qui dopo che il Napoli ha vinto lo Scudetto. Avrei voluto esserci per vederli, avevo voglia di vedere il Napoli campione, lo meritavano già negli anni precedenti. Faccio i miei auguri a tutti i napoletani perché è uno scudetto meritato. Il Napoli può fare una grande Champions, lo scorso anno ha fatto un grande cammino e per me era anche meglio del Milan”.