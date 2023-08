Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di TG Sport sulla Rai, per parlare dell’affare Lozano che è saltato. Ecco cosa ha dichiarato:

“Non sembrano esserci spiragli per la cessione di Hirving Lozano, esterno del Napoli, ai Los Angeles in MLS. L’affare non si farà, non solo per i tempi, domattina chiude il mercato americano, ma anche perché gli americani non sono andati oltre i 10 milioni di euro, cifra che non soddisfa il Napoli”.