Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato, Fabrizio Romano, il Liverpool ha appena chiuso l’acquisto di Dominik Szoboszlai. Il calciatore ungherese, nel mirino del Napoli dai tempi del Salisburgo, si è già unito al club di Jurgen Klopp. I Reds sono riusciti a battere la concorrenza versando, nella casse del Lipsia, la clausola rescissoria di 70 milioni di euro. Il centrocampista vestirà la maglia numero 8 in onore dello storico capitano, Steven Gerrard.

Buone notizie anche per il Napoli visto che il Liverpool, insieme al Chelsea, era tra le principali contendenti di Gabri Veiga. Lo spagnolo, almeno per il ruolo, è molto simile all’ormai ex Lipsia ed è per questo che con ogni probabilità non ci saranno offerte da parte dei Reds per il talento del Celta Vigo.